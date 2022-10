ROMA - Charles Leclerc compie 25 anni. Il monegasco della Ferrari, giunto alla scuderia di Maranello nel 2019, festeggia il suo quarto compleanno con il Cavallino, durante una stagione che in qualunque caso sarà la migliore di sempre per lui in Formula 1, nonostante aspettative diverse dopo un inizio da favola. In queste quattro stagioni con la Rossa, Leclerc ha racimolato cinque vittorie, 22 podi e ben 18 pole position, metà delle quali nel campionato in corso.