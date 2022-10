F1 Ferrari, Sainz e la gerarchia con Leclerc: l'ammissione

AUSTIN - Carlos Sainz ha finalmente assaggiato il sapore della vittoria, nel Gp d'Inghilterra , dopo 149 gran premi di digiuno, ma di certo non può ritenersi soddisfatto di una stagione al di sotto delle aspettative in cui è stato migliore il rendimento del compagno di squadra Ferrari Charles Leclerc . "Nelle prime sei o sette gare, quando la macchina era più competitiva, lui faceva le pole position e vinceva le gare . Ultimamente sto andando molto meglio, la macchina e andando più veloce – spiega lo spagnolo – ma l’auto ora è al livello a cui era all’inizio dell’anno. O meglio, la Red Bull ha fatto passi in avanti e non è più così facile ottenere una pole position o una vittoria come poteva essere all'inizio”.

"Mai al livello dello scorso anno"

Un anno in continua rincorsa, in cui Sainz non si è mai sentito veramente al top come nel 2021. "Quest’anno Leclerc ha fatto un lavoro migliore rispetto al mio, sia per quanto riguarda la guida che l’esecuzione della gara. Si è sentito subito a suo agio con la macchina, molto di più rispetto a me. Io invece ho faticato tutto l’anno per cercare di raggiungere un livello simile a quello dell’anno scorso. E non credo di esserci riuscito. Non vedo l’ora che arrivi la macchina del prossimo anno per vedere se riuscirò ad avere subito un ritmo più elevato“, queste le parole del ferrarista.