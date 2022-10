Ferrari: cambio motore per Leclerc ad Austin, penalizzazione in arrivo

AUSTIN - Charles Leclerc sostituirà la componente endotermica del motore durante il Gran Premio degli Stati Uniti , valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Si attende solo l'ufficialità, ma il pilota della Ferrari, che non ha preso parte alla prima sessione di prove libere in cui sulla F1-75 è salito Robert Shwartzman , subirà una penalizzazione di cinque posizioni nella griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 21 di domenica sul circuito di Austin .

Il 2022 di leclerc

Leclerc non ha più tanto da chiedere alla stagione attualmente in corso. Dopo la vittoria matematica del titolo da parte di Max Verstappen, il monegasco nelle ultime gare cercherà di riprendersi e mantenere il secondo posto in classifica piloti, in una battaglia con l'altra Red Bull di Sergio Perez.