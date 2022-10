F1 Ferrari: Leclerc cambia anche il turbo, saranno 10 le posizioni di penalità

AUSTIN - Charles Leclerc subirà una penalità per un totale di dieci posizioni in griglia di partenza al Gran Premio degli Stati Uniti, valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Alla vettura del monegasco, infatti, sono stati sostituiti il motore endotermico (ICE) e il turbo, che hanno come conseguenza una doppia penalità di cinque posti ciascuna. Sono invece tre i piloti che dovranno scontare cinque posizioni di penalità: si tratta di Sergio Perez, Fernando Alonso e Guanyu Zhou.