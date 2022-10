Ferrari GP Messico, Leclerc affranto: “Fa davvero male”

CITTA' DEL MESSICO - Il weekend del GP del Messico , ventesima prova del campionato di Formula 1 , finisce in maniera negativa per Charles Leclerc, incapace di riscattarsi in gara dopo le difficoltà incontrate nelle giornate precedenti. Il monegasco recupera una posizione a Bottas in partenza, ma poi non riesce a tenere il passo delle vetture che lo precedono e deve accontentarsi di un anonimo sesto posto. Il monegasco ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma dalle sue parole è emersa una certa frustrazione.

Il commento di Leclerc

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Charles ha dichiarato: "Non c’era passo. Siamo un minuto dietro Max, e dobbiamo capire perché siamo così lontani. Questa gara mi fa pensare a Spa". Il monegasco ha poi proseguito: "Per me un weekend non facile. Abbiamo avuto tanti problemi, ma non abbastanza da spiegare il distacco che vediamo. Dobbiamo lavorare per fare meglio in giornate difficili come questa. Ciò che fa male dire è che abbiamo massimizzato il potenziale oggi, e siamo un minuto dietro". Così Leclerc, per nulla felice di come sono andate le cose, ma determinato a far sì che in futuro vadano diversamente.