F1 Ferrari, Sainz sfida Verstappen: "Nel 2023 voglio complicargli le cose"

ROMA - Mancano ancora due gare al termine, ma Carlos Sainz cerca di archiviare il più possibile un Mondiale a due facce in Formula 1. Il pilota della Ferrari, conserva però quanto di buono fatto in questi mesi, puntando al 2023 con ottimismo. "Vorrei essermi sentito un po' più a mio agio all'inizio della stagione, per rendere le cose un po' più complicate a Verstappen e combattere un po' di più insieme a Charles - le sue parole riportate da "caranddriver.com" -. Il mio obiettivo per il prossimo anno è cominciare al livello in cui sono adesso, che è abbastanza buono, e complicare le cose a Max".