F1 Ferrari, da Montezemolo a Elkann il cordoglio per Forghieri: "Addio a un amico"

ROMA - Il mondo dei motori e della Formula 1 piange Mauro Forghieri, storico ingegnere che ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico in Ferrari dal 1962 al 1984. Tante le voci che hanno ricordato il collaboratore che enzo Ferrari scelse all'età di soli 27 anni, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, tra le altre cose responsabile della squadra corse di Maranello negli anni '70, oltre che presidente del Cavallino in tempi più recenti. "Con Mauro Forghieri - ha detto all'Ansa - non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi sportivi, sono vicino alla sua famiglia e sentirò molto la sua mancanza".