F1, Ferrari conferma Shwartzman: "Correrà anche ad Abu Dhabi"

ROMA - Robert Shwartzman scenderà ancora in pista con Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1 . A confermarlo è stato Laurent Mekies , direttore sportivo del Cavallino, che ha annunciato la possibilità per il pilota israeliano di correre una sessione di prove libere sulla F1-75 al Gran Premio di Abu Dhabi , ultimo appuntamento della stagione. "Shwartzman sarà di nuovo con noi ad Abu Dhabi" - le sue parole riportate da "Motorsport-total"-. Il dirigente della Rossa ha anche spiegato come la sessione disputata nel Gp degli Stati Uniti gli abbia permesso di "costruire fiducia".

Su Austin

Mekies ha poi difeso l'operato del giovane pilota ad Austin: "Penso che sia difficile per i giovani piloti fare le prove libere ad Austin. È una pista molto accidentata e c'era un vento molto forte, quindi penso che tutti là fuori abbiano avuto un momento difficile. Anche Carlos (Sainz, ndr) è sceso dalla macchina e ha detto: 'Era l'ultima sessione in cui avrei dato la macchina a un giovane pilota'". "Abbiamo cercato di dargli le migliori opportunità possibili - ha concluso -. Avevamo due set di gomme e sappiamo che non si possono mai raggiungere i tempi sul giro dei piloti regolari in un'ora di sessione".