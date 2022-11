F1, Sainz sprona la Ferrari: "In cosa possiamo migliorare"

ROMA - La stagione 2022 di Formula 1 è ancora in corso, ma con il Mondiale già assegnato è tempo di guardare al 2023. Carlos Sainz ha fatto un bilancio di un anno tra alti e bassi sia per lui che per la Ferrari. Lo spagnolo ha sì conquistato la prima vittoria in carriera a Silverstone, ma ha evidenziato la distanza a livello di risultati da Red Bull e Max Verstappen, confermatosi campione poche settimane fa: "Dal primo giorno all’ottavo anno cresci in modo importante - le sue parole riportate dal sito ufficiale della Formula 1 sulla crescita dell'olandese -. Sicuramente è cresciuto in ogni singola area. Non c’è un settore in cui non l’abbia fatto e il modo in cui è riuscito passo dopo passo, migliorando in tutto. Ora ha anche una macchina competitiva, ed è qualcosa di cui hai bisogno per vincere in Formula 1. Altrimenti non vincerai mai".