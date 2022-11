F1, Leclerc carica la Ferrari: "Lotteremo per il titolo"

ROMA - "La mia mente è già concentrata soprattutto sul prossimo anno, faremo del nostro meglio in queste ultime gare, ma la cosa più importante è essere una squadra migliore e lottare per il campionato il prossimo anno". Charles Leclerc guarda già al 2023. Il pilota della Ferrari, durante un evento di "Estrella Galicia" alla vigilia del Gran Premio del Brasile, ha espresso i suoi obiettivi quando mancano solo due tappe alla fine di una stagione di Formula 1 che vede il team di Maranello in lotta per il secondo posto in classifica costruttori, e il monegasco per la seconda piazza nella graduatoria dei piloti.