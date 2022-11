F1, Ferrari: Sainz cambia il motore, cinque posizioni di penalità in griglia

SAN PAOLO - Carlos Sainz subirà una penalizzazione di cinque posizioni nella griglia di partenza della gara al Gran Premio del Brasile , penultimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari monterà infatti a Interlagos la sesta unità del motore endotermico, facendo scattare la penalità in pista che avrà effetto però direttamente nella gara di domenica, e non nella Sprint in programma nella sera di sabato, con cui verrà decretata poi la griglia nella giornata decisiva.

Gli obiettivi in Brasile

Nel Gran Premio del Brasile, Sainz proverà a invertire la rotta rispetto chiuso in quinta posizione. "Il Messico è stata una gara anomala, ma ora siamo concentrati sulle ultime due - le sue parole in conferenza stampa -. Vogliamo ritrovare il passo per lottare con Red Bull e Mercedes. L’obiettivo è avere weekend puliti per preparare al meglio il 2023".