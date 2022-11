F1 Ferrari, Binotto sull'errore in qualifica: "Tutti pronti a criticare"

SAN PAOLO - Continua a far discutere la scelta della Ferrari di montare sulla monoposto di Charles Leclerc le gomme intermedie in condizioni di asciutto durante le qualifiche al Gran Premio del Brasile , penultimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Sulla questione è intervenuto anche Mattia Binotto dopo la Sprint del sabato: " Si è detto molto, sono sempre tutti pronti a criticare - ha detto il team principal ai microfoni di Sky Sport -. Sicuramente non è stata una scelta corretta, ma sono più concentrato su cosa ci ha portato a fare quella scelta, perché con la pioggia un minuto prima sarebbe stata azzeccata. Vedere che eravamo gli unici sulle intermedie ci deve far riflettere ".

Su Mercedes e Red Bull

"La gara di oggi è stata un antipasto di quella di domani - ha detto Binotto riguardo alla Sprint -. Ci saranno delle lotte in cui le strategie sulle gomme saranno importanti. Abbiamo visto una Mercedes molto forte, sul passo e come degrado gomme. Noi ci siamo concentrati sullo sviluppo della vettura dell'anno prossimo, mentre la Mercedes ha continuato a portare aggiornamenti per il 2022, quindi non è sorprendente che siano più veloci di prima. L'anno prossimo non sarà una battaglia a due, ci saranno tante vetture che lotteranno per poche posizioni". Poi anche un commento sulla situazione in Red Bull: "Sono sorpreso che Perez e Verstappen non si siano scambiati le posizioni. Strano, si vede che anche loro avranno delle difficoltà a farsi intendere dai piloti".