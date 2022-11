Ferrari, Sainz mastica amaro: "Potevamo lottare per la vittoria"

Il commento di Sainz

"Avevamo il passo per lottare per la vittoria. Peccato per la penalità e per la visiera" ha messo in chiaro lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "Siamo felici per il podio. Dopo il problema ai freni all’inizio, ho spinto al massimo e fatto buoni sorpassi - ha proseguito Carlos, che poi ha elogiato la Mercedes - Squadra solida, spaventa sempre. Al momento sembra più veloce sia di noi che della Red Bull. Tuttavia sono convinto che noi torneremo più forti nel 2023. Se miglioriamo in certi aspetti potremo giocarcela”.