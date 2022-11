F1, lotta Ferrari-Mercedes: le combinazioni per il secondo posto costruttori

ROMA - Manca solo una gara per la chiusura di questa stagione di Formula 1, ma ci sono ancora alcuni verdetti da dare. Se la Red Bull ha già ipotecato il titolo piloti e costruttori, la lotta è ancora aperta per il secondo posto. In particolare, per quanto riguarda la classifica costruttori, la Ferrari deve difendersi dall'offensiva Mercedes, che dopo la doppietta in Brasile si è avvicinata ulteriormente al Cavallino, e nel Gran Premio di Abu Dhabi proverà a effettuare un sorpasso in extremis. Servirà però un risultato ai limiti della perfezione per la stella a tre punte, e potrebbe non bastare.