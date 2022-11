F1, Leclerc e le critiche alla Ferrari: "La gente dimentica da dove veniamo"

ABU DHABI - Tra le gomme sbagliate in qualifica e le voci sull'addio di Mattia Binotto, non può dirsi una settimana tranquilla quella appena vissuta in casa Ferrari. Charles Leclerc, però, cerca di tenere la concentrazione sulla pista e sul Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale della Formula 1. "Le voci su Binotto? Ci sono sempre rumors che circondano la Ferrari, noi dobbiamo solo concentraci sul lavoro - ha detto in conferenza stampa alla vigilia -. Credo che la gente tenda a dimenticare da dove arriviamo, ma noi dobbiamo solo guardare al lavoro e non badare alle voci. Quanto alle prestazioni, veniamo da alti e bassi. In Brasile un incidente, ma il passo era buono. Dopo due anni difficili, speriamo di chiudere per tornare a lottare per la vittoria. Anche se pensiamo al campionato 2023".