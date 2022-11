"Grazie di tutto, ragazzo": Ferrari, l'emozionante omaggio a Vettel

ABU DHABI - Il GP che si correrà tra poche ore sul circuito di Yas Marina non è solo l'ultimo della stagione 2022, ma anche l'ultimo di Sebastian Vettel da pilota di Formula 1. Il pilota tedesco, infatti, aveva annunciato nei mesi scorsi il proprio addio al Circus, e l'emozione che aleggia su tutto il paddock per l'addio del pilota tedesco, protagonista della storia recente di questo sport, è palpabile. La Ferrari ha rappresentato una tappa molto importante e lunga della carriera motoristica del classe '87: cinque anni, dal 2015 al 2020, culminati in due secondi posti con qualche rammarico per il titolo che non è arrivato, come ha ammesso Mattia Binotto. Ma la simpatia e la classe di Vettel hanno comunque lasciato il segno a Maranello. Ecco quindi che la Ferrari ha regalato a Seb il cofano della sua monoposto ai tempi in cui vestiva di rosso, con tanto di numero 5 in bella vista e delle firme di tutta la squadra del Cavallino.