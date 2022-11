F1 Ferrari, l'ammissione di Binotto: "Ridotta la potenza del motore, ecco perché"

ROMA - E' stata una stagione divisa in due parti quella della Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1. Prima una superiorità sulle avversarie e qualche problema di affidabilità, poi la difficoltà nel tenere il ritmo degli altri e i risultati che sono venuti a mancare. In compenso, però, sono quasi del tutto spariti i problemi alle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Mattia Binotto, team principal di Maranello, ha spiegato l'ottica in cui ha lavorato il team durante l'anno: "Affidabilità? Si tratta della nostra priorità assoluta - le sue parole riportate da "The Race" -, perché per vincere bisogna essere affidabili, e questo non è stato il caso di questa stagione, come dimostra il bilancio del 2022, il secondo obiettivo è quello della velocità della vettura, perché mentre siamo stati molto competitivi in qualifica, non è sempre stato così in gara".