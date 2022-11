Binotto e l’addio alla Ferrari: “Azienda che amo, ma passo da compiere”

ROMA - Mattia Binotto non è più il team principal della Ferrari. L'ingegnere italiano lascia così la scuderia di Maranello con all'attivo sette vittorie in 82 Gran Premi e il secondo posto nel campionato costruttori della stagione 2022. "Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un'azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro", le sue parole affidate a un comunicato stampa diffuso dalla stessa casa italiana.