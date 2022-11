F1 Ferrari, Domenicali commenta l'addio di Binotto

ROMA - Stefano Domenicali sa cosa sta provando Mattia Binotto in queste ore. Anche l'attuale amministratore delegato di Liberty Media, dopo aver guidato la Rossa, ha rassegnato la dimissioni dalla scuderia di Maranello, augurando il meglio all'ormai ex team principal della Ferrari dopo l'arrivo dell'annuncio ufficiale . "Alla luce della posizione che occupo non posso dire nulla – ha spiegato a Marca – se non augurare il meglio a Mattia Binotto per il suo futuro".

"Serve Ferrari competitiva"

La futura scelta della Ferrari - in vista del 2023 - non può essere assolutamente sbagliata per non disperdere la crescita iniziata in questa stagione. "Auguro alla Rossa di trovare una persona che possa proseguire il cammino iniziato quest’anno, che ha visto la Ferrari tornare al vertice e concludere il campionato in seconda posizione. Una Ferrari competitiva - conclude Domenicali - per il mondo della F1 è importante"