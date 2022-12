F1 Ferrari, Leclerc e il Mondiale perso: "Ecco cos'è successo"

ROMA - " Il team fa autocritica, certo e io ne sono parte . Non sono un pilota che critica aspramente in pubblico. Però, nelle riunioni, spingo la squadra in avanti, è il mio compito e se faccio degli errori vi rimedio. Se la squadra commette degli errori, è qualcosa pure che deve essere sul tavolo ". C harles Leclerc è tornato a parlare della stagione 2022 di Formula 1 , conclusa al secondo posto in classifica piloti. Il monegasco si è soffermato anche sugli errori commessi da lui e dalla Ferrari nel corso di un'annata caratterizzata da alti e bassi.

Sulla Red Bull

"Red Bull, soprattutto dopo la pausa estiva, ha compiuto per qualche motivo un passo in avanti e specialmente con Max, non altrettanto con Sergio - ha aggiunto Leclerc nell'intervista ad "Auto Motor und Sport" -. Sono stati molto, molto veloci, soprattutto in gara. Non pensiamo di aver perso di più dalla direttiva tecnica (sul porpoising, ndr). C'è un legame temporale tra la sua introduzione e la perdita di velocità da parte nostra, però, a essere sincero, non crediamo abbia nulla a che vedere. È Red Bull che con gli aggiornamenti è diventata più forte".