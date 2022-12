F1 Ferrari, Mekies sostituisce Binotto alla premiazione Fia

ROMA - Sarà Laurent Mekies a rappresentare la Ferrari alla premiazione della Fia in programma venerdì 9 dicembre alla Fiera di Bologna. Il direttore sportivo del Cavallino sarà nel capoluogo emiliano per ritirare il riconoscimento ottenuto grazie al secondo posto della scuderia di Maranello al Mondiale Costruttori di Formula 1 . Alla cerimonia presenzierà anche Charles Leclerc , che è invece finito secondo nella classifica riservata ai piloti.

Binotto al Consiglio Mondiale

Sempre a Bologna si terrà anche il Consiglio Mondiale della federazione automobilistica. In quel caso, per la Ferrari ci sarà Mattia Binotto, che a fine 2022 terminerà la sua avventura da team principal della Rossa, ma che fino al 31 dicembre sarà ancora al lavoro per guidare il team.