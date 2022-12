F1 Ferrari, Sainz: "Ho copiato la guida di Leclerc"

ROMA - "Ho dovuto reinventarmi in molti aspetti". Carlos Sainz ha spiegato così il processo di adattamento alla F1-75, la vettura utilizzata dalla Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota spagnolo, al suo secondo anno con la scuderia di Maranello, è riuscito poi a luglio a trionfare per la prima volta in carriera nel Gran Premio della Gran Bretagna. Il lavoro per sentirsi a suo agio sulla monoposto di quest'anno è però stato impegnativo: "Ho copiato qualcosa dallo stile di guida di Leclerc e ho dovuto adattare un po' l'assetto della macchina al mio stile - le sue parole riportate da "Marca" -. Ho fatto degli errori lungo il percorso, che mi hanno fatto fare un passo indietro e poi due avanti . Ma la cosa importante è che ora sono lì".