F1 Ferrari: bagno di folla per Leclerc a Fiorano

ROMA - Giornata di test per Charles Leclerc sul circuito di Fiorano. Il pilota monegasco, secondo nel Mondiale 2022 di Formula 1, è salito sulla F1-75 per una sessione di prova delle gomme Pirelli intermedie e da pioggia, dopo che nel day-1 era toccato a Carlos Sainz. L'impianto da corsa modenese è stato raggiunto dai tanti tifosi della Ferrari, raggiunti poi da Leclerc come testimoniato dalle immagini pubblicate dalla scuderia emiliana sui propri canali social.