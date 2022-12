"Ferrari, Vasseur il dopo Binotto: quando sarà ufficiale la decisione"

ROMA - Mancano sempre meno giorni alla decisione della Ferrari sul dopo Mattia Binotto. L'ex team principal della Rossa ha rassegnato le proprie dimissioni lasciando un vuoto che dovrebbe essere colmato dall'ingaggio di Frederic Vasseur. Le ultimi voci arrivano dalla Germania e in particolar modo dal sito F1-Insider, che ha sottolineato come manchi solo l'ufficialità per l'arrivo dell'ingegnere francese a Maranello con l'annuncio che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.