Ferrari, Sainz promuove la 'nuova' F1: "Gare più interessanti degli anni scorsi"

ROMA - Il primo anno in Formula 1 con le nuove regole? Sicuramente positivo. E' questo il bilancio tracciato da Carlos Sainz al termine del Mondiale 2022, il primo della "nuova era" per il Circus, con diverse modifiche al regolamento e auto progettate per rendere le gare più appassionanti. "Penso che nel complesso sia stato positivo - le parole del pilota Ferrari riportate dal sito ufficiale della F1 -. Nelle gare abbiamo visto più sorpassi. In termini di guida, per noi è più facile guidare su certi tracciati. Da questo lato penso che il nostro sport sia migliorato".