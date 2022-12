F1, Gené esalta Vasseur: "Un valore per la Ferrari"

ROMA - " Parliamo di un team principal che ha molta esperienza in F1 e in generale nelle corse automobilistiche. Viene dal mondo delle corse e potrà contribuire, sarà un valore aggiunto per cercare di agguantare questo titolo che ci è sfuggito". Marc Gené ha parlato così dell'arrivo di Frederic Vasseur come nuovo team principal della Ferrari in Formula 1 . L'ex pilota e ambasciatore del Cavallino, durante un evento di Banco Santander ed El Pais svoltosi a Madrid, ha parlato con ottimismo del successore di Mattia Binotto , il quale lascerà il suo posto a fine 2022.

Sul 2022

"Quest’anno la Ferrari è partita molto bene, andando in testa ad entrambi i campionati - ha aggiunto Gené -. Poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma abbiamo concluso l’anno al secondo posto, davanti a una delle due Red Bull. È stato un anno positivo, ma non quanto avremmo voluto, perché tutto ciò che è meno della vittoria, per il DNA della Ferrari, non è conforme agli obiettivi. Speriamo che Carlos Sainz abbia una macchina che gli permetta di vincere le gare e di lottare per il campionato e speriamo che anche Fernando Alonso abbia una macchina competitiva. Quest’anno abbiamo ottenuto più pole position di qualsiasi altra vettura e questo ci dice che la macchina è buona. La monoposto 2023 è stata progettata dagli stessi tecnici. Dobbiamo perfezionarci nei diversi momenti del fine settimana, ma se la vettura sarà veloce come quella del 2022, potremo lottare per il mondiale