F1, Norbert Vettel: "Seb ha creato tante amicizie in Ferrari"

ROMA - "Vettel amava correre. Lascia la F1 con una serie di amici alla Ferrari, Aston Martin, Red Bull e Toro Rosso, così come altri sparsi per il paddock ". Norbert Vettel ha parlato così a poche settimane dal ritiro ufficiale del figlio Sebastian dalla Formula 1 . Ai microfoni del sito ufficiale del Circus, il padre dell'ex Ferrari ha sottolineato i forti legami creati dal quattro volte campione del mondo all'interno del paddock, fra i team per cui ha gareggiato e i colleghi, che hanno spesso espresso parole di rispetto per lui.

Sul futuro

"Futuro? Non lo so neanche io - ha aggiunto Norbert Vettel -. In questo momento voglio solo dirgli grazie per ciò che ha fatto e per ciò che ha dato a me e a tutti gli appassionati di Formula 1. Ricordo ancora quando da piccolo gli ho montato dei supporti sul kart per farlo arrivare ai pedali, il momento in cui è approdato in Formula 1 è una delle emozioni più grandi che abbia mai provato in vita mia".