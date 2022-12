F1, Leclerc fa mea culpa: "Ecco quale è l'errore che mi è costato caro"

ROMA - Charles Leclerc sin dagli esordi in F1 non è mai sfuggito dalle proprie responsabilità. E anche in un'intervista rilasciata al sito The Race, il monegasco della Ferrari ha ricordato l'errore commesso nel GP di Francia, quando era al comando della corsa, in una gara vinta poi dal futuro campione iridato Max Verstappen. "I momenti più difficili sono sempre gli errori, perché sono sempre stato severo con me stesso. Ripensando all'ultima stagione, ne ho commesso uno che mi è costato caro in Francia".