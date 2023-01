Clamoroso Ferrari, bufera in F1: non è iscritta al 2026, c'entrano Honda e Red Bull

Il caso Red Bull

La Red Bull Powertrains, costruttore ufficiale delle monoposto di Milton Keynes, ha infatti fatto il suo esordio ufficiale nel 2022, prendendo il posto della Honda, nonostante quest'ultima, che tornerà in F1 dal 2026, abbia contribuito considerevolmente allo sviluppo dei motori con l'arrivo dei suoi tecnici in RBPT. In quanto nuovo costruttore, però, Red Bull otterrà dei grossi vantaggi economici per lo sviluppo della power unit e per i conseguenti test: più precisamente, si parla di 10 milioni per il 2023 e il 2024 e 5 milioni per il 2025. Non avendo condiviso questa posizione, Ferrari non ha preso parte al meeting del 2026, e stando al sito olandese al momento non avrebbe confermato l'intenzione a partecipare al Mondiale dal 2026.