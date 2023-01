Ferrari, Sainz alla Dakar rischia di far squalificare il padre! Ecco perché

ROMA - Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha approfittato di alcuni giorni di vacanza per volare in Arabia Saudita a fianco di suo padre, Carlos Sainz Senior, impegnato nella Dakar . Lì però lo spagnolo in forza alla Rossa si è reso protagonista di uno spiacevole episodio: in un filmato infatti si è visto il ferrarista, mentre il padre lavorava sull'asse posteriore sinistro dell'Audi Dakar, chiudere la portiere della vettura, un comportamento che poteva portare fino alla squalifica , ma i commissari dopo aver aperta un'indagine non hanno comminato sanzioni.

La spiegazione dei commissari

"La chiusura della porta non è stata avviata dalla squadra o dall'autista. Pertanto, non possiamo considerarla una violazione dei regolamenti. Tuttavia, dobbiamo affermare che tutti i membri della comunità del motorsport dovrebbero agire in modo tale da non suscitare dubbi. In particolare, spetta ai piloti noti del motorsport comportarsi sempre in modo conforme ed esemplare". Questa la nota ufficiale che ha salvato il 60enne Carlos Sainz senior, ora al quarto posto provvisorio dietro a Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel e Yazeed Al-Raihi.