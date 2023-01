F1, Marko e le due rivali della Red Bull: "Mercedes spaventa più della Ferrari"

ROMA - La Red Bull si prepara a correre il campionato 2023 di Formula 1 da detentrice dei titoli piloti e costruttori, conquistati davanti alla Ferrari. In vista del nuovo anno, però, a Milton Keynes sembra preoccupare maggiormente la Mercedes rispetto alla scuderia di Maranello, almeno secondo Helmut Marko : " Direi che dovremmo temere di più la Mercedes - ha detto il consigliere della Red Bull, come riportato da "Autosport" -, soprattutto perché hanno un vantaggio sulla Ferrari in termini di strategia e affidabilità ".

Verso la nuova stagione

"La nostra situazione non è certo come quella della Mercedes all'inizio dell'era ibrida - ha aggiunto Marko -. Non abbiamo un vantaggio immenso con la Power Unit in questo momento. Quindi la situazione è molto diversa. All'epoca, la Mercedes aveva un margine di almeno 50 CV su tutti gli altri. E non dobbiamo dimenticare che il 2022 è stato il primo anno con questo nuovo regolamento. Gli altri team hanno ovviamente visto cosa abbiamo fatto con la vettura di quest'anno. Quindi penso che la prossima stagione sarà sicuramente molto più combattuta".