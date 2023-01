F1 Ferrari, Sainz e Marquez insieme: allenamento verso la nuova stagione

ROMA - Prosegue la preparazione invernale dei piloti di Formula 1 e MotoGP in vista della stagione 2023 . Tra questi, c'è anche chi ha scelto di svolgere alcune sessioni di allenamento fisico insieme, come Carlos Sainz e Marc Marquez . Il numero 55 della Ferrari , infatti, è sceso sulla pista d'atletica per svolgere parte della sua preparazione assieme al connazionale della Honda , reduce da stagioni complicate dovute ai numerosi problemi fisici, che lo hanno costretto a lunghi stop senza consentirgli continuità.

Verso la nuova stagione

Per Carlos Sainz il 2023 rappresenta un'occasione importante per tentare nuovamente l'attacco alle posizioni di vertice. Dopo il quinto posto dell'ultimo anno, l'iberico è ottimista che sia lui che la Ferrari possano impensierire la Red Bull e Max Verstappen: "Abbiamo le nostre chance - le sue parole riportate di recente dal sito ufficiale della Formula 1 -. La Red Bull è stata dominante, ma nel passo gara non si è mostrata così avanti. Non penso che siamo lontani in termini di sviluppo e performance".