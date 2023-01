F1, Ben Sulayem approva Vasseur in Ferrari: "Scelta giusta, torneranno a vincere"

ROMA - L'arrivo di Frederic Vasseur in Ferrari è stato accolto positivamente in Formula 1. Dopo le parole di stima di Flavio Briatore, anche Mohammed Ben Sulayem ha parlato positivamente del cambio di team principal a Maranello. Il presidente della FIA, come riportato da "Motorsport-total", ha parlato così dell'approdo di Vasseur in rosso: "È stata una scelta basata sulle prestazioni, credo. Penso che abbiano fatto la cosa giusta".