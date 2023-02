Ferrari, priorità Vigna: “Torniamo a essere competitivi in F1”

ROMA - La Ferrari ha vissuto un inverno di grande cambiamento, in vista della nuova stagione di F1. La deludente seconda parte di 2022 ha portato all'addio di Mattia Binotto, sostituito nel ruolo di team principal da Frederic Vasseur, per ritrovare la spinta che permetterebbe di tornare ai vertici della competizione, cercando di lottare davvero fino alla fine per il titolo. Un obiettivo ribadito dall'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna: "Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato", ha dichiarato senza troppi giri di parole nella presentazione dei risultati commerciali del marchio Ferrari, che invece vola con un utile netto di 939milioni di euro, +13% sul 2021.