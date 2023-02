Ferrari, clamoroso Horner: "Potevo sostituire Binotto ma..."

ROMA - Christian Horner in Ferrari ? Una possibilità non così remota, almeno nei mesi scorsi. In un'intervista ad "Auto, Motor und Sport", il team principal della Red Bull in Formula 1 ha svelato di aver ricevuto una chiamata da Maranello per sostituire Mattia Binotto, il cui posto è stato preso dall'ex Alfa Romeo Frederic Vasseur : " Sono stato lusingato dalla chiamata della Ferrari . Sono in Red Bull dagli esordi e mi sento responsabile della squadra. È un grande gruppo di persone con cui lavoro e non sono mai stato tentato di allontanarmi".

Binotto in Red Bull?

"Sento una lealtà verso la Red Bull e, naturalmente, verso le persone che qui ci lavorano. Quando lavori con una squadra così fantastica, perché dovresti andare da qualche altra parte? La Ferrari è una grande squadra e sono sicuro che saranno molto competitivi - ha aggiunto Horner, che ha anche parlato della possibilità di vedere Binotto in Red Bull -. Non vedo quale ruolo avrebbe potuto svolgere da noi. Ovviamente lo scorso anno è stato difficile per lui in Ferrari, anche se hanno fatto un grande balzo in avanti. Forse avrà opportunità in qualche team più in basso in griglia".