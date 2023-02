Ferrari, ecco la SF-23: è il giorno della Rossa, continuità e rivoluzione

TORINO - La SF-23 nasce questa mattina. È stata assemblata nei giorni scorsi, coperta come sempre da un velo di riservatezza. Non si sa niente, ma - in realtà - molto si può immagine, con buona approssimazione. Il motivo è che nei giorni scorsi è stata svelata la monoposto della Haas, che è una squadra strettamente legata alla Ferrari. Non solo ne utilizza lo stesso powertrain, ma ne ha adottato (nel 2022) anche alcuni concetti strutturali. E quest’anno, la nuova monoposto è un’evidente evoluzione di quella dello scorso anno. Considerando che buona parte il progetto viene portato avanti a Maranello da Simone Resta (in una struttura che non ha nulla a che vedere con la Ferrari, sia chiaro, e senza che qualsiasi norma sulla proprietà intellettuale sia stata violata, sia da parte della Haas sia da parte della Scuderia) è facile immaginare che la parentela tecnica ci sia e sia stretta. Del resto, a fine dello scorso campionato, prima di congedarsi dalla Ferrari, Mattia Binotto aveva detto a chiare lettere che non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione e che ogni cambiamento sarebbe avvenuto nel segno della continuità. A quel punto, l’auto era già stata impostata dai tecnici coordinati da Enrico Cardile e dunque è evidente che si continui su quella strada. Ora al comando c’è Frederic Vasseur, con una serie di deleghe meno ampie rispetto al suo predecessore, perché l’ad dell’azienda (Benedetto Vigna) ha scelto di esercitare un controllo più stretto su tutta l’attività della Ferrari, inclusa la parte sportiva che si occupa di Formula 1 (precisazione necessaria, visto che il nuovo progetto Le Mans vede crescere l’importanza della bracia che si occupa di Endurance). In ogni caso, il ruolo del manager francese non è certo tecnico, né gli si chiede di gestire la squadra in pista: il suo compito è quello di mettere le persone nella giusta posizione e nella condizione di lavorare nel migliore dei modi. E già questo, alla luce di certi passaggi a vuoto visti lo scorso anno, è un lavoro impegnativo.