Ferrari SF-23: Leclerc e Sainz a caccia del titolo di Formula 1

ROMA - Il momento è arrivato, la Ferrari ha svelato la monoposto che affronterà il mondiale di F1 2023. La SF-23, questa la sigla, già annunciata nelle scorse settimane, avrà il compito di provare a riportare il Cavallino sul tetto del mondo, dopo l'ottimo passo avanti fatto nel 2022. La cerimonia di presentazione, alla quale erano presenti i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre al team principal Frederic Vasseur, ha restituito una vettura che come da previsioni non rappresenta una rivoluzione, bensì procede sulla strada della continuità rispetto alla F1-75. Pochissime quindi le differenze a livello estetico, se non qualche accorgimento diverso sull'anteriore, mentre per avere indicazioni attendibili sulle performance bisognerà aspettare il riscontro della pista. Nel corso di questa settimana verranno ultimate le presentazioni delle vetture di tutte le scuderie. Ieri è stato il turno di McLaren e Aston Martin, mentre domani toccherà alla Mercedes; infine, l'Alpine sarà l'ultima a presentare la propria monoposto, giovedì 16 febbraio.