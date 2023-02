F1 Ferrari 2023, Leclerc: "Sfida con Sainz farà bene a entrambi"

ROMA - "L'obiettivo chiaramente è vincere, la sensazione della vittoria è quello che motiva me e tutto il team. Chi sarà il più veloce tra me e Sainz? Ci spingeremo a vicenda fino alla fine". Charles Leclerc ha parlato così nel corso della presentazione della SF-23 , la monoposto con cui Ferrari correrà il Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco, dopo il secondo posto dell'ultima stagione, non ha nascosto le grandi ambizioni personali e del team in vista del nuovo anno, dove la sfida sarà alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Un ruolo importante, però, lo giocherà anche la competizione interna con Carlos Sainz .

Sulla preparazione invernale

"Tanta preparazione quest’inverno. Ho trascorso tanto tempo sulle Dolomiti per allenarmi, le adoro - ha detto Leclerc, che è poi salito sulla SF-23 per i primi giri sul circuito di Fiorano -. Poi sono tornato a Maranello con tanto lavoro al simulatore. La presentazione è il momento più emozionante dopo tutto questo tempo speso a lavorare al progetto. E' speciale avere i tifosi qui. Quando veniamo a Maranello è sempre incredibile vedere così tanti tifosi e tutta questa passione. Come ha detto Carlos, succede solo con la Ferrari ed è questo che rende il team speciale“.

Riguardo il primo assaggio di pista con la nuova monoposto, ai microfoni di Sky Sport il monegasco ha concluso: “Bella sensazione, sono stati speciali i primi km. Tutto è filato liscio. Con due giri è difficile entrare nel dettaglio, ma tutto è andato molto bene e ho già dato le prime indicazioni agli ingegneri. Tifosi? Fantastico averli in tribuna a Fiorano. E’ bello vederli in una giornata come questa. Ringrazio anche tutti i tifosi sparsi per il globo che ci supportano“.