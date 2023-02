F1 Ferrari, Sainz: "Atmosfera fantastica, con Leclerc è una sfida continua"

ROMA - "È davvero fantastico avere questo scenario, poter presentare la macchina a Maranello, su un circuito come Fiorano, con 500 tifosi sugli spalti. La Ferrari attualmente è l’unico team che possa avere questa atmosfera attorno. È una delle giornate più speciali per me, presentare la macchina come pilota, qui". Così Carlos Sainz, nel corso della presentazione della SF-23, la monoposto con cui la Ferrari tenterà l'assalto al titolo nella nuova stagione di F1. Il pilota spagnolo si è poi soffermato sulla lunga pausa invernale: "È stato un lungo inverno per noi, perché non si finisce mai la stagione così presto. Abbiamo avuto un dicembre intero per esaminare l’anno. Già a gennaio il mio corpo chiedeva di tornare a correre. Ci siamo allenati tanto, ci siamo preparati bene e non vedo l’ora di cominciare".