F1 Ferrari, Binotto e la SF-23: "Progettata quando c'ero io"

ROMA - " In Formula 1 non si parla di individuo, ma di gruppo completo . Questa è una macchina che è stata progettata l’anno scorso, nella quale ero con loro, però non è la mia vettura, è la vettura della Ferrari ". Mattia Binotto ha parlato così della SF-23 , la monoposto presentata da Ferrari per il Mondiale 2023 di Formula 1 . Ospite del Panathlon Club di Parma, l'ex team principal del Cavallino ha commentato l'arrivo della nuova vettura di Maranello, svelata martedì 14 febbraio nella cornice di Fiorano e scesa subito in pista.

Macchine e piloti

"Per vincere occorre sempre avere la macchina migliore. Il pilota fa la differenza per gli ultimi due decimi in pista - ha aggiunto Binotto -. Fa la differenza per il talento, la capacità di guida e la mentalità. Perché un pilota deve avere quel carisma che spinge tutta la squadra a continuare a migliorarsi. In fondo è un protagonista nella squadra, è una delle persone più importanti, perché parla con i giornalisti, con la presidenza, con tutti i suoi meccanici, con la squadra. Quindi io penso che un pilota fa sì la differenza in pista, ma anche nella capacità di coltivare e migliorare la mentalità del team".