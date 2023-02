F1 Ferrari, Sainz: "2023 diverso dall'anno scorso, so dove migliorare"

ROMA - Carlos Sainz va a caccia del salto di qualità nella stagione 2023 di Formula 1, la terza al volante della Ferrari. Il pilota spagnolo, quinto nell'ultimo anno, ha spiegato di poter puntare decisamente più in alto nel Mondiale ormai alle porte, e spera in una fase di adattamento più rapida alla monoposto: "Sono sempre ottimista e spero che questa volta vada più veloce - le sue parole riportate da "Motorsport-total" -. Nell'ultimo anno ho attraversato alcuni momenti ovviamente difficili. Avevamo una macchina che richiedeva uno stile di guida certo, molto specifico. In quei momenti mi sono adattato e ce l'ho fatta, un po' tardi per i miei gusti, ma mi sono adattato".