F1 Ferrari, via Rueda: nominato il nuovo responsabile strategie

ROMA - La Ferrari ha cambiato decisamente volto negli ultimi mesi, a partire dalla nomina di Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto; e ora il nuovo team principal ha rinnovato ulteriormente l'organigramma del Cavallino, decidendo per una novità importantissima in vista della stagione 2023 di F1. Infatti, Inaki Rueda non sarà più il responsabile delle strategie al muretto Ferrari: una scelta in realtà per certi versi preventivabile, vista l'enorme mole di critiche subite dallo spagnolo soprattutto nella passata stagione. Al suo posto è stato promosso l'indiano Ravin Jain, che faceva già parte della squadra strategie sotto la guida dello stesso Rueda, con quest'ultimo che è passato ora al remote garage a Maranello.