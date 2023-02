F1, Vasseur: "Sensazioni positive, quanta passione in Ferrari!"

ROMA - L'attesa è finalmente finita: i protagonisti della F1 sono finalmente tornati in pista per la prima giornata dei test ufficiali in Bahrain. La sessione mattutina ha visto Carlos Sainz in pista per la Ferrari, chiudendo secondo dietro a Max Verstappen (anche se i tempi in questa fase non sono certo l'aspetto primario da valutare), mentre Charles Leclerc girerà nel pomeriggio. Intanto, Frederic Vasseur, che si sta ambientando sempre più nelle sue nuove vesti di team principal del Cavallino, ha espresso le sue prime impressioni ai microfoni di Sky Sport: "È una fase preliminare, ma le sensazioni son buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto. La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene. Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra è più visibile. Quando sei un pilota, però, lo sei in Italia come in altri Paesi".