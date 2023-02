F1 Ferrari, Sainz e i test in Bahrain: la frase su Red Bull e Mercedes

ROMA - Una mattinata positiva, a livello di tempi, quella di Carlos Sainz ai test in Bahrain, gli unici in programma prima dell'avvio del Mondiale 2023 di Formul1. Il pilota della Ferrari, in testa dopo la sessione mattutina del day-2, ha tracciato un bilancio della situazione in casa Rossa dopo che nel pomeriggio del primo giorno Charles Leclerc si era mostrato tutt'altro che soddisfatto: "Ottimisti o pessimisti? Sinceramente non lo so, e non so quanto siamo veloci o lenti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Di sicuro non siamo lenti, ma quanto veloci rispetto a Red Bull o Mercedes non lo so".