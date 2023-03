F1, Ferrari annuncia un nuovo team partner per il 2023: i dettagli

ROMA - Novità in casa Ferrari: il team di Maranello, infatti, ha annunciato un nuovo partner commerciale per la stagione 2023 di F1. Tramite un comunicato sul proprio sito, il Cavallino ha reso noto l'accordo raggiunto con ZCG, una banca commerciale a conduzione privata "attiva da oltre 30 anni che può contare su una forza lavoro di quasi 400 professionisti". Il logo del nuovo team partner Ferrari sarà presente sulla livrea della SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz fin dal primo appuntamento stagionale, questo fine settimana in Bahrain.