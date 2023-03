F1 Ferrari, Leclerc dopo le libere in Bahrain: "Meglio dei test, ma per la pole..."

Verso le qualifiche

"Speriamo guadagnare qualcosa per poter lottare domani - ha aggiunto Leclerc -. E' ancora presto in questo weekend, domani vedremo se quello che penso verrà confermato. Non penso che avremo la performance per fare la pole. Sembra più difficile rispetto all'anno scorso, però cercheremo di sfruttare le opportunità. Non sappiamo bene come sono messi gli altri".