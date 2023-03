Leclerc: “Scambio con Hamilton? Amo la Ferrari e voglio vincere qui"

ROMA - Charles Leclerc cerca di riscatto a Jeddah dopo i problemi di affidabilità che lo hanno fermato in Bahrain. Il pilota della Ferrari scatterà con almeno 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione della centralina. Ma a tenere banco sono le tante voci che si sono rincorse negli ultimi giorni su Maranello, comprese quelle relative al futuro del monegasco con l'ipotesi di scambio Ferrari-Mercedes con Lewis Hamilton. "E' la prima volta che sento tutte queste voci dall`esterno da quando sono in Ferrari, forse qualcuno vuole destabilizzarci. Ma io vesto rosso e voglio tornare a vincere con questo team", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Obiettivo avvicinarsi alla vetta

Poi una riflessione sulla prima gara della stagione. "A Sakhir non abbiamo avuto il Gran premio che volevamo, soprattutto in gara, perché in prova siamo andati meglio, ma abbiamo indicazioni per fare meglio e avvicinarci alla vetta. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling", ha spiegato, commentando la scorsa gara. "Non è l'inizio di stagione che ci aspettavamo, ma abbiamo già capito delle cose e stiamo già reagendo", ha poi detto sulla gara di Jeddah. "Io voglio recuperare con sorpassi e meriti, non per Safety Car o altre cose".