Ferrari, Vasseur e la qualifica in Australia: "Sainz poteva essere secondo"

MELBOURNE - Non il risultato che vorrebbe la Ferrari, quello ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc settimo, per il Cavallino quella di Melbourne si prospetta un'altra gara di rincorsa. Il team principal Frederic Vasseur ha analizzato la giornata di sabato: "La qualifica di oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. In Q3 eravamo al limite col tempo verso la fine della sessione e così abbiamo evitato di fare il giro di preparazione con Leclerc, mentre Sainz non è riuscito a mettere insieme il giro, perdendo un paio di decimi in curva 1, senza i quali sarebbe potuto essere secondo o terzo".