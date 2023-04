Ferrari, Leclerc va oltre la F1: arriva il primo singolo

ROMA - Dopo un 2022 chiuso con il secondo posto nella classifica iridata piloti, Charles Leclerc non si aspettava di certo un avvio di stagione così negativo. Una gara conclusa sulle tre disputate, in Arabia Saudita, conclusa con un deludente settimo posto, che lo vede ora a sei punti in classifica, nono posto nella generale di F1 distante ben 63 lunghezze dal leader Charles Leclerc. Proprio in un momento così difficile in pista, per Leclerc arriva l'esordio nel mondo della musica, con il primo singolo uscito oggi su tutte le piattaforme.