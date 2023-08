F1, Sainz cuore Ferrari: "Cosa significa la Rossa per me"

ROMA - Non è una stagione facile per la Ferrari in Formula 1. Non solo i risultati al di sotto delle aspettative, ma una serie di scintille tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, spesso in contrasto con il muretto per diverse decisioni a favore di uno o dell'altro. Questo non ha però tolto allo spagnolo, arrivato nel 2021 a Maranello, di provare tutte quelle emozioni riservate a chi monta su una monoposto del Cavallino. A raccontarlo è lo stesso pilota ai microfoni del sito ufficiale del Circus: "Sono veramente orgoglioso di essere in un team come la Ferrari e di vestire il rosso ogni weekend. Non lo do per scontato, so cosa vuol dire e so quanto sia duro arrivare qui".